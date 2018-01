Comune: scatta la ripiantumazione di 270 alberi in tutta la città

Una ripiantumazione di 270 alberi in totale, 130 dei quali saranno già posizionati la prossima settimana. L'amministrazione comunale ha presentato il progetto riguardante l'arricchimento del patrimonio arboreo cittadino, un intervento definito dal sindaco Alessandrini senza precedenti ed una promessa fatta alla città che ora viene puntualmente mantenuta.

L'investimento totale è pari a 100 mila euro. Il sindaco Alessandrini:

"Rivolgo un pensiero all’ex assessore Laura Di Pietro con la quale ho condiviso uno dei momenti più brutti del nostro mandato, che è stata forte e determinata nel procedere, considerando prioritaria l’azione a tutela dell’incolumità pubblica. Da tutta l’Italia arrivano notizie di alberi che cadono e ammazzano persone, dobbiamo occuparcene senza che diventi una guerra di religione e dobbiamo rendere più bella e più sicura la città, a partire dal suo verde. Noi lo stiamo facendo e siamo davvero fieri di poter far seguire i fatti alle parole dette”. La trance sostituisce quindi tutti quelli tolti, che riapiantumeremo proprio nelle “fallanze” che si sono determinare con i tagli e a queste si aggiungeranno altri 140 alberi che troveranno posto nella città negli spazi vuoti lasciati dai tagli o dalle cadute verificatesi durante le precedenti amministrazioni e mai ripiantumate: così avremo in totale 270 alberi nuovi. "

Le strade maggiormente interessate sono quelle che hanno subito tagli per la messa in sicurezza. Viale Kennedy e piazza San Francesco, via Pepe, via Avezzano via Scarfoglio (specie di fronte alla scuola) e a seguire via Paolucci, via Vespucci, via del Santuario, via Colle di Mezzo, via villa Basile, via Fonte Romana, via Rigopiano. Le ulteriori 140 piante andranno a sostituire i luoghi dove sono state rinvenute fallanze, degrado del filare, aiuole vuote e un potenziamento nei parchi”.

Il presidente della commissione Commercio Giampietro ha aggiunto: