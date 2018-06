Il Comune di Pescara ricorda Monia Di Domenico con una panchina celeste

Il Comune di Pescara ricorda a Villa de Riseis la psicologa Monia Di Domenico con una nuova panchina speciale, celeste, che era il suo colore preferito. Monia fu vittima di femminicidio, uccisa dal suo l'affittuario l'11 gennaio 2017, nella casa che la donna aveva a Francavilla al Mare.

L'amministrazione comunale, con l'impegno del vicesindaco Antonio Blasioli e del consigliere comunale Carlo Masci, ha raccolto l'idea della giornalista Barbara Orsini, una delle persone più vicine a Monia, decidendo di dedicarle un momento di riflessione e un ricordo concreto, perché la sua perdita non si traduca solo in rabbia, sete di giustizia e lacrime, ma possa trasformarsi anche in una riflessione per la città su simili delitti.

E così è stato ieri: nel giorno del compleanno di Monia sulla panchina, oltre ai genitori di Monia, si sono seduti anche Fabiola Bacci, madre di Jennifer Sterlecchini (la giovane 26enne uccisa dall'ex compagno nel dicembre 2016), e Francesco Angrilli, il fratello di Marisa Angrilli, vittima, con la figlia Ludovica, della tragedia che ha sconvolto Pescara e l'Italia intera lo scorso 20 maggio. Tutte le vittime del femminicidio erano state ricordate mercoledì 6 giugno a Pescara nel corso di una fiaccolata.