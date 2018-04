Comune: arrivano nuove telecamere dopo l'ennesimo raid notturno

Ripristinare le telecamere di sorveglianza nell'ex palazzo Inps, e potenziare l'intera rete cittadina. L'assessore Teodoro ha fatto sapere che l'amministrazione comunale investirà risorse nella sicurezza e sorveglianza in città e nei palazzi pubblici dopo l'ennesimo raid vandalico avvenuto nel week end di Pasqua.

Nell'ex palazzo Inps saranno ripristinare le telecamere attualmente non funzionanti, ma gli interventi saranno di larga scala e saranno presentati in Consiglio Comunale entro l'estate.

Sarà per noi l’occasione per affrontare il problema di un complessivo progetto, che parta dal territorio di Pescara per estendersi, dopo un’attenta e puntuale valutazione e condivisione con le forze dell’ordine, a provvedimenti che possano valorizzare e ampliare il servizio nei territori limitrofi. Per queste ragioni siamo convinti che unire le forze e definire i ruoli servirà a dare valore agli atti e alla prevenzione in generale.

Il nostro lavoro sul fronte è costante e determinato, domani ci sarà una riunione interna all’Ente con gli uffici di competenza per fare il punto su tempi e risorse e su come unificare azioni e interventi, in modo che il risultato sia il più efficace possibile e coinvolga tutti gli uffici coinvolti