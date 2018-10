Il Comune di Pianella contro l'Aca, parte la segnalazione ad Anac e Corte dei Conti

Una segnalazione alla Corte dei Conti e all’Anac (autorità nazionale anti corruzione) nei confronti dell'Aca.

È quella che ha fatto partire il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, perché «l'Aca ignora le norme» e i disservizi da subire sono molteplici.

Il primo cittadino pianellese spiega così le ragioni che hanno portato all'inivio di questa lettera nei confronti della società concessionaria del servizio idrico integrato del pescarese:

«Noi sindaci siamo esasperati dai disservizi e problemi che la cronica incapacità gestionale di questo ente genera alla puntuale e corretta erogazione dei servizi alla cittadinanza, con una quotidianità che ci vede alle prese con carenze manutentive e di investimenti che mettono in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, impegnati a schivare le innumerevoli buche generate dalle perdite della rete, non riparate o quasi sempre riparate in maniera incompleta ed inadeguata (almeno una ventina nel nostro comune), senza considerare la gestione del servizio depurazione, spesso oggetto di segnalazioni da parte dell’Arta in ordine ai superamenti dei valori consentiti, indice evidente di non adeguata manutenzione».

A far precipitare la situazione è stata «l'ignoranza da parte della società Aca spa., società integralmente pubblica, delle norme del codice dei contratti, che impongono la sottoscrizione digitale dei medesimi, a pena di nullità, quando, appunto, si tratti di un affidamento di servizio inerente una pubblica fornitura».

Il caso riguarda l'allaccio della fontanella pubblica in piazza Garibaldi con il responsabile del servizio ha provveduto ad effettuare determina di affidamento ed impegno di spesa nei confronti della società concessionaria, ma si è visto recapitare, invece dell’atto in forma digitale a mezzo posta certificata come previsto dalla legge (art. 32, comma 14, codice contratti), un invito a recarsi presso gli uffici dell’Aca per sottoscrivere il relativo contratto ed effettuare il pagamento.

«Pensando a un mero errore», aggiunge il sindaco, «si è rimasti in attesa di ricevere una rettifica, ma per tutta risposta si è presentato il tecnico di zona per disattivare l’utenza, costringendo di fatto il dirigente del servizio a recarsi personalmente presso uno degli sportelli Aca in orari di apertura, attendere diverse ore in fila per poi assecondare le inamovibili richieste dell’ufficio di sottoscrivere un contratto palesemente nullo».

Questa la conclusione del sindaco Marinelli nei confronti dell'Aca: