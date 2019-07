Comune, concerti e grandi eventi: scatta l'indagine della guardia di finanza

I militari della guardia di finanza di Pescara, si sono presentati ieri mattina in Comune per l'acquisizione di alcuni documenti riguardanti l'organizzazione di concerti e grandi eventi in città. Il periodo di riferimento è quello degli ultimi cinque anni, quando l'assessore di riferimento era Giacomo Cuzzi, attuale consigliere e capogruppo Pd.

I finanzieri hanno bussato agli uffici del settore turismo e grandi eventi, acquisendo documenti riguardanti in particolare gli incarichi a fornitori e servizi dopo l'apertura di un fascicolo con l'ipotesi che possa esserci stata una turbativa d'asta, ovvero l'assegnazione degli incarichi sempre alle stesse persone o società di riferimento e non vi sia stata dunque una rotazione. Dal comando provinciale fanno sapere che si tratta di una fase ancora preliminare delle indagini.