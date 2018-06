Comune: ascensore rotto da due mesi

Uno dei due ascensori del Comune rotti, con notevoli disagi soprattutto per i cittadini come ad esempio madri con i passeggini ed anziani. A denunciare l'accaduto è il coordinatore cittadino di Forza Italia Cerolini, che parla di un'amministrazione comunale incapace ed incompetente.

L'ascensore è disattivato e presenta un adesivo con la scritta "Ascensore fuori servizio":

L’ascensore è stato bloccato, evidentemente dopo che qualcuno è rimasto dentro a causa di un guasto, e per ora

dalla giunta Alessandrini, tutta presa a organizzare i concertini e le festarelle dell’estate, nessuno si occupa del disservizio, che è grave. Non tanto per consiglieri e assessori, che possono agevolmente usare le scale per raggiungere il primo o il secondo piano, ma piuttosto per i dipendenti comunali comunque costretti a fare quelle scale più volte al giorno per correre da un ufficio all’altro, e

soprattutto per gli utenti esterni, a partire dagli anziani e dalle mamme o papà con passeggini al seguito, costretti a sollevare di peso bambini e carrozzine per raggiungere il secondo piano dove sono localizzati tutti gli uffici della pubblica istruzione