Cordoglio e dolore per la tragica morte di Matteo Martellini - FOTO

Dolore e cordoglio per la tragica morte di Matteo Martellini, il 37enne di Città Sant'Angelo trovato senza vita sul Gran Sasso. Del giovane non si avevano più notizie da venerdì sera quando un amico ha dato l'allarme. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi con il Cnsas e la guardia di finanza impegnate per oltre 36 ore, con il sindaco della città Perazzetti che questa mattina aveva raggiunto la base dei soccorsi a Campo Imperatore.

E proprio Perazzetti è stato fra i primi a dare la terribile notizia dopo la conferma del ritrovamento del corpo, e con un post su Facebook ha commentato:

Matteo purtroppo non ce l’ha fatta, la sua passione più grande la Montagna oggi non è stata sua amica. Tutta la nostra comunità si stringe al cordoglio dei famigliari e degli amici. Voglio personalmente ringraziare l’immenso lavoro che hanno svolto in questi due giorni i soccorritori

Anche la società sportiva Asd Handball Città Sant'Angelo si unisce al dolore per la morte della guida turistica ed appassionato di montagna che aveva anche giocato a pallamano: