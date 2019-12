La soddisfazione del comitato delle vittime per la decisione del ministero: "Non ci sentiamo più soli"

Speranza e finalmente risposte dopo anni di verità nascoste e mancate risposte. Il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano commenta la decisione del ministero della giustizia di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante i presunti depistaggi avvenuti in prefettura in merito all'inchiesta sul crollo dell'hotel che il 18 gennaio 2017 provocò la morte di 29 persone.

Il comitato si sente ora più forte e soprattutto non abbandonato a se stesso, confidando nell'esito del processo che possa portare ad individuare i responsabili di quanto accaduto a Rigopiano:

Sapere che il Ministero della Giustizia ci ha dato sostegno e coraggio invitandoci a continuare la lotta è un motivo in più per crederci e non arrenderci. Ci aspetta un percorso lungo e difficile, mai come ora le risorse promesse dalla legge Rigopiano, istituite proprio per far fronte alle spese di giustizia delle famiglie delle vittime, rivestono per tutti una importanza fondamentale e quindi auspichiamo presto il loro sblocco definitivo. Sappiamo che ora nessuno potrà più nascondersi, la verità è all’orizzonte, lontana, ma è li che ci aspetta con loro...i nostri 29 angeli