Il comitato vittime di Rigopiano incontra Salvini: "Si applichi la legge Viareggio"

In occasione della visita di Matteo Salvini a Pescara, oggi pomeriggio, una rappresentanza del comitato familiari delle vittime di Rigopiano ha incontrato il ministro dell'Interno per chiedergli maggiore impegno nel far emergere la verità sulla tragedia che ormai 2 anni fa provocò 29 vittime.

Il portavoce Gianluca Tanda ha dichiarato:

"Chiediamo che venga applicata la legge Viareggio, estendendola anche a noi di Rigopiano. Abbiamo chiesto tante cose: le risposte non ci sono state date subito, ma il ministro si è preso una settimana di tempo per poter riflettere".

Tanda ne ha poi approfittato per lanciare pubblicamente un appello:

"Chiediamo un aiuto economico ai famigliari per poter sostenere le spese legali, che sono tanto costose. Vogliamo che lo Stato non ci abbandoni e che combatta insieme a noi contro quella parte sbagliata delle istituzioni".