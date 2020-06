Sorpreso a coltivare marijuana in casa con 2 serre, pescarese arrestato dai carabinieri

Un uomo di Pescara di 40 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri ieri sera, lunedì 22 giugno.

I militari della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno scoperto come il 40enne coltivasse in casa la marijuana.

L'uomo, non noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli investigatori hanno sottoposto l’uomo a una perquisizione domiciliare d’iniziativa rinvenendo 256 grammi di droga del tipo “marijuana” e 8 piante della medesima sostanza rinvenute all’interno di due serre nel garage di pertinenza della medesima abitazione, nonché materiale atto al confezionamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, su diposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato nel carcere di Vasto.