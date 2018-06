Colli: niente acqua la notte di giovedì 28 giugno

Niente acqua a Pescara Colli ed in alcune zone al confine con Montesilvano giovedì 28 giugno. Lo ha fatto sapere il Comune tramite l'Aca, che dovrà effettuare una serie di lavori di manutenzione e verifica di eventuali perdite in via Colle Scorrano e via Colle di Mezzo. Per questo, la fornitura idrica sarà sospesa dalle 22 di giovedì fino alle 02 di venerdì 29 giugno.

Le strade interessate sono le traverse collegate a Via Colle Scorrano e Via Colle di Mezzo; Via di Sotto limitatamente alla zona di Colle Caprino fino al confine di Montesilvano; Via del Palazzo e Via delle Fornaci fino alla Via dell’Emigrante compresa.,