Colli: ruba 200 euro ad un'anziana e fugge, ma viene bloccato da un passante

Arrestato grazie all'intervento di un passante, che lo ha bloccato in attesa dell'arrivo della Polizia. Protagonista della vicenda un 48enne pescarese D.N.R, arrestato per urto aggravato. Questa mattina l'uomo è entrato in un negozio di telefonia in via del Santuario dove un'anziana stava acquistando un telefono ed aveva lasciato sul bancone 200 euro.

Il ladro ha afferrato le banconote ed è fuggito, ma n passante lo ha bloccato grazie alle urla della donna. All'arrivo della Volante è stato perquisito e trovato in possesso delle banconote restituite alla donna. Ora si trova in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Aveva anche a carico l'obbligo di dimora disposto per altri reati.