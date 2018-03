Colli: cocaina e 10 mila euro in contanti in casa, arrestato spacciatore

E' stato fermato per un normale controllo in strada e sopreso con 3 grammi di hashish. In casa, però nascondeva 30 grammi di cocaina e denaro contante per oltre 10 mila euro. In manette è finito un 28enne pescarese, arrestato ieri sera dalla Guardia di Finanza.

Durante un posto di blocco ai Colli, il giovane era in auto con la fidanzata. Una volta scoperti i pochi grammi di hashish, i finanzieri hanno deciso di estendere la perqusizione anche all'abitazione, dove sono state trovate le dosi di cocaina, sostanze da taglio, un bilancino di precisione e dei coltelli sporchi di hashish. In cucina invece nascondeva oltre 10 mila euro in contanti. Fondamentale l'intervento dell'unità cinofila.

Il giovane ora si trova in carcere. La Guardia di Finanza prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio e traffico di stupefacenti, mettendo a segno diversi arresti in pochi giorni nel pescarese, fra cui quello di un trafficante albanese sorpreso con 5 kg di marijuana.