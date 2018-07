Collecorvino: droga in auto e in casa, denunciato 24enne

Non si ferma la lotta allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano. L'attività repressiva condotta dai militari ha portato ieri notte al sequestro di 80 grammi di marijuana contenuti in due involucri in cellophane e nascosti nell'abitacolo di una Lancia Y.

Deferito in stato di libertà alla Procura di Pescara un 24enne di Loreto Aprutino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Collecorvino, agli ordini del luogotenente Daidda, lo hanno intercettato mentre era in auto. In seguito, la perquisizione domiciliare ha aggravato la sua posizione. In casa del giovane sono stati rinvenuti altri 7 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione elettronica.