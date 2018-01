Collecorvino, cane cade in un pozzo: recuperato dai Vigili del Fuoco

Tecniche speleo alpinistiche sono state usate ieri sera dai Vigili del Fuoco che, in località Contrada dei Fiori di Collecorvino, sono intervenuti per recuperare un cane che era caduto in un pozzo, alla profondità di circa 20 metri.

Il personale operativo del distaccamento di Penne ha operato con specialisti Saf del comando provinciale di Pescara. L'animale nella caduta non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Dopo il soccorso è stato riaffidato ai suoi proprietari, che avevano lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.