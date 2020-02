Paura a Collecorvino, bimba ha una grave reazione allergica ad un farmaco

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Collecorvino, dove una bimba è stata soccorsa dopo aver avuto una brutta reazione allergica. La bimba di 5 anni è stata soccorsa dal 118 di Pianella arrivato sul posto con l'ambulanza e dall'elisoccorso partito dall'ospedale di Pescara con medico, anestetista ed infermiere specializzato.

La reazione era dovuta ad un farmaco appena assunto, e dopo essere stata trattata e stabilizzata è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Pescara, dove è stata ricoverata nel reparto di pediatria. Le sue condizioni non sono gravi.