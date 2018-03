Colle del Telegrafo: giochi per bambini ed arredi nel Parco Archeologico

Inserire il completamento del Parco Archeologico di Colle del Telegrafo nel Piano Triennale delle Opere, ed installazione a breve di giochi per bambini ed arredi urbani nella parte iniziale del parco.

Sopralluogo ieri da parte del vicesindaco ed assessore Blasioli nel parco di Colle del Telegrafo, assieme al Presidente della Commissione Ambiente Perfetto. Blasioli ha fatto sapere che il progetto di completamento è già pronto e costerà circa 100 mila euro. Nei prossimi mesi invece saranno ripiantumati olivi e verrà potenziato lo spazio pubblico molto frequentato soprattutto nel fine settimana da famiglie ed anziani.

"Arredi per accogliere gente che sempre più numerosa frequenta il parco sia nel fine settimana che nei giorni infrasettimanali, ma anche iniziative perché possa diventare sede di speciali eventi come domeniche musicali, concerti e performance acustiche per cui rivolgiamo l’appello soprattutto al Conservatorio, affinché possa rendersi protagonista di manifestazioni e progetti.

E’ un luogo speciale, che può diventare scenario di iniziative di diverso tipo, oltre ad essere uno spazio perfetto per rilassarsi e godere di una vista unica, eventi sostenibili e culturali, o magari popolari, proprio per restituire alla città la frequentazione del parco. Sarebbe bello organizzare qui una Pasquetta di tradizione, riportando all’attualità pratiche che ci contraddistinguono, sarebbe bello se i consiglieri tutti la promuovessero già da subito coinvolgendo la cittadinanza e invitandola in un posto vicino casa che piacerà senz’altro”