Il cognato di Fausto: "Se aveva un malessere interno non traspariva in alcun modo"

Così il dottor Francesco Angrilli, fratello di Marina Angrilli e cognato di Fausto Filippone, in merito alla tragedia che domenica ha portato alla cancellazione di un'intera famiglia di Pescara.

Continua il dottor Angrilli, ancora riferendosi a Fausto Filippone:

"Non è che negli ultimi mesi le sue abitudini di vita fossero cambiate: vita familiare, frequentazione comune con gli amici e poi il loro lavoro. Tutte le volte possibili andavano in vacanza insieme, quindi un nucleo familiare unito e legato. Fausto era una persona tranquilla, uno poteva essere in accordo o in disaccordo con il suo modo di pensare, ma a doverlo descrivere prima di quello che è successo domenica, io non me la sento di descriverlo come una persona violenta o a rischio di azioni violente. Se Fausto aveva un malessere interno non traspariva in alcun modo: sicuramente lui è vittima di se stesso, il nostro dolore però è che ha coinvolto in questa vicenda due persone assolutamente innocenti".