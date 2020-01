VIDEO | Code chilometriche con decine di tir sulla statale a Città Sant'Angelo

Code chilometriche con decine di tir sulla statale a Città Sant'Angelo. Il video, girato questa sera da un nostro lettore, documenta la presenza - anche nelle ore notturne - di una fila lunghissima, con tanti mezzi pesanti incolonnati in direzione nord a causa del divieto, nei loro confronti, di utilizzare l'autostrada.

Anche oggi è stata una giornata critica per quanto riguarda la circolazione: nel tardo pomeriggio il bivio dell'A25/A14 è stato chiuso per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, mentre intorno alle 20 di questa sera c'era una coda di 6 chilometri tra il bivio A14/A25 Roma-Pescara e il casello di Pescara Nord per riduzione di carreggiata.

Ma il filmato che abbiamo qui pubblicato si riferisce alla colonna di camion che, per il divieto di transito ai mezzi pesanti lungo il viadotto Cerrano, sono costretti a percorrere la viabilità ordinaria e in particolare la SS 16. Una strada, quest'ultima, che di conseguenza risulta spesso congestionata nei tratti tra Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano.