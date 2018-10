Tir in panne sulla circonvallazione a Montesilvano: code e disagi

Code e disagi per gli automobilisti sulla circonvallazione Francavilla- Montesilvano. A causa di un mezzo pesante in panne, dopo la seconda galleria in direzione nord nei pressi dello svincolo del cimitero di Montesilano, il traffico e bloccato e le auto sono ferme anche all'interno della galleria.

Sul posto la Polizia Stradale e l'Anas che stanno regolando il traffico in attesa dello spostamento del mezzo pesante.