Code e disagi al CUP, la ASL: "Disagi dovrebbero finire entro una settimana"

Chiede scusa la Asl di Pescara per i problemi registrati al CUP con l'utilizzo del nuovo software di gestione delle prenotazioni e dei pagamenti, annunciando che i disagi dovrebbero essere completamente superati entro una settimana. Da lunedì scorso è caos nel CUP dell'ospedale di Pescara dove si registrano file chilometriche, disservizi ed addirittura persone rimandate a casa senza aver ricevuto alcun servizio.

Con il software Areas Wbs di ultima generazione, i pazienti avranno la possibilità di ottenere referti ed effettuare pagamenti direttamente dal tablet o smartphone, ma come accaduto anche in altre regioni, per entrare pienamente in funzione senza problemi occorre un fisiologico periodo di rodaggio.

Dai vertici Asl fanno sapere: