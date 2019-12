Va sempre peggio sull'A14: code di 30 km, è un inferno che non finisce più

Man mano che ci si avvicina al giorno di Natale va sempre peggio sull'A14, con code anche di 30 km. Insomma, è un inferno che sembra non finire più.

Ieri l'autostrada è andata letteralmente in tilt, con 6 ore e mezza necessarie per percorrere meno di 150 km nel tratto Ancona-Pescara, per il quale in condizioni normali si impiegano meno di 2 ore.

Come se non bastasse, il casello di Roseto degli Abruzzi è stato chiuso.