7 km di coda sull'autostrada A14, automobilisti infuriati [FOTO]

Lunghe code nel primo pomeriggio di oggi (3 novembre) sull'autostrada A14 in direzione nord, nel territorio pescarese, più precisamente lungo il tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord e Atri Pineto.

Si sono infatti formati circa 7 km di fila per il restringimento della carreggiata al km 357. Al momento la coda persiste in entrambi i sensi di marcia con immaginabili disagi per tutti gli automobilisti, che sono comprensibilmente infuriati. Si procede su una sola corsia a ogni cavalcavia e viadotto.