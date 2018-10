Cocaina pura pronta per il mercato della droga, scoperta centrale dello spaccio

I Carabinieri del Nor di Penne, in collaborazione con i colleghi di Popoli, hanno scoperto una vera e propria centrale dello spaccio nel centro di Scafa: in un appartamento, infatti, venivano riforniti di droga i tossicodipendenti provenienti da diverse località del Pescarese e del Chietino.

Ieri pomeriggio è scattato un blitz nell’immobile, che ha consentito di sequestrare circa 35 grammi di cocaina pura, nascosta in un piccolo vano di un’area condominiale, nonché un bilancino di precisione custodito in una piccola scatola.

La sostanza stupefacente era pronta per essere immessa nel mercato locale e avrebbe fruttato un guadagno compreso tra 8.000 e 10.000 euro.