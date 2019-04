Morto il farmacista Claudio Pizii, Amatori Basket in lutto

Amatori Basket in lutto per la morte di Claudio Pizii, farmacista di Perbellini in viale Gabriele d'Annunzio a Pescara scomparso ieri all'età di 48 anni.

La salma è attualmente all'obitorio dell'ospedale di Chieti mentre i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, sabato 27 aprile, alle ore 16 nella cattedrale di San Cetteo.

«Il mondo Amatori», si legge sul sito della società biancorossa, «si stringe al dolore della famiglia Pizii per la scomparsa di Claudio, carissimo amico, persona davvero speciale e nostro grandissimo tifoso. Da sempre vicino a questa società, Claudio verrà ricordato ed omaggiato domenica in occasione di Gara 1 dei playoff contro la Viola Reggio Calabria, nel palazzetto dove era sempre presente per incitare la sua squadra del cuore. Siamo certi che anche da lassù continuerà a seguirci con l'affetto e la passione che lo hanno sempre contraddistinto e che ci ha sempre dimostrato».