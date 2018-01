Civitella: in auto con munizioni, droga e quasi 50 mila euro, arrestato

Lo hanno sorpreso nella sua auto con munizioni, coltelli a serramanico, droga e denaro contante per circa 50 mila euro. Per questo C.C, 36enne di Bergamo, è stato arrestato dai carabinieri di Civitella. Durante un controllo ieri mattina, i militari lo hanno fermato ed hanno notato subito il suo nervosismo e soprattutto il tentativo di occultare qualcosa nel veicolo.

La perquisizione accurata della vettura, dove praticamente l'uomo viveva in quanto era piena anche di oggetti e vestiti, ha permesso di rinvenire 100 grammi circa di Marijuana; 1 grammo circa di Hashish; 8 grammi circa di Cocaina; 3 coltelli a serramanico; 50 cartucce calibro 16 per fucile da caccia; 47 mila euro circa in contanti. Sul denaro, l'arrestato non è riuscito a giustificarne il possesso.

Ora si trova in carcere a Pescara.