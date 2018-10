Tragedia a Civitaquana: uomo muore mentre raccoglie le olive

Un uomo è morto oggi, sabato 13 ottobre, in provincia di Pescara mentre era impegnato a raccogliere le olive, come tradizione in questo periodo nel nostro territorio. Nello specifico, un anziano di 82 anni ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo a Civitaquana.

Immediati sono stati richiesti i soccorsi e qualche minuto più tardi sul posto è arrivata prima l'ambulanza medicalizzata del 118 e poi l'eliambulanza partita dall'ospedale di Pescara. I soccorritori sono stati anche aiutati dai carabinieri a raggiungere il posto preciso, essendo una zona di campagna in località Salaiano.

Purtroppo però per l'82enne ogni tentativo di rianimazione è risultato vano ed è deceduto.