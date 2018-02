Civitaquana, incornato dal toro: grave allevatore

Un 44enne di Civitaquana, allevatore, è ricoverato in gravi condizioni presso l'Ospedale di Pescara a seguito di un incidente avvenuto ieri mentre lavorava nella sua stalla. G.M, infatti, mentre stava mungendo le mucche come da prassi quotidiana, è stato incornato da uno dei suoi tori dell'allevamento.

Con una violenta testata l'animale lo ha scaraventato a terra. L'allevatore ha chiesto aiuto urlando ed il figlio lo ha soccorso allertando assieme alla madre il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza da Pianella ed un'altro mezzo medicalizzato da Pianella. Arrivato in codice rosso in Pronto Soccorso, era ancora cosciente tanto da riuscire a raccontare la dinamica dei fatti. Ora è in prognosi riservata per un grave trauma toracico addominale.