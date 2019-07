Civitaquana, giovane investito e trovato morto in strada: è caccia al pirata

Un 27enne originario della Nuova Guinea, Diallo Mamadou Tihana, è stato trovato morto ieri mattina dai carabinieri a Civitaquana, in contrada Vicenne. Il corpo senza vita del migrante richiedente asilo è stato notato fra degli arbusti lungo una strada. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Penne giunti sul posto, sarebbe stato investito la notte precedente ed il corpo sbalzato fuori dalla carreggiata.

Il giovane stava tornando a piedi verso la sua abitazione dal centro di accoglienza di Civitaquana dove era stato ospitato fino a qualche giorno prima. L'automobilista, dunque, non si sarebbe fermato dopo l'impatto e quindi ora i militari, coordinati dal capitano De Rosa, cercheranno di risalire alla sua identità in quanto accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso. Utili potranno essere le immagini delle telecamere di una stazione di servizio della zona che potrebbero aver ripreso il veicolo che ha travolto il giovane. L'allarme è stato dato da un suo coinquilino che non lo ha visto rientrare a casa, ed a quel punto sono scattate le ricerche nel tratto di strada che separa il centro di accoglienza dalla sua abitazione.

L'autopsia servirà a chiarire se il 27enne è morto nell'impatto oppure successivamente.