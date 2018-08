Cittadino eroe fa arrestare un ladro: arriva il ringraziamento ufficiale del sindaco Alessandrini

Nel mese di luglio ha bloccato un ladro in fuga che aveva rubato 200 euro ad una signora in un negozio di telefonia. Per questo, Gianfranco Gagliardi, ex consigliere di Porta Nuova, è stato ricevuto ufficialmente dal sindaco Alessandrini e dall'assessore Teodoro che lo hanno ringraziato per il gesto eroico, che ha permesso fra l'altro di recuperare la refurtiva e far arrestare dalla Polizia il malvivente.