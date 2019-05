Città Sant'Angelo, beccato a guidare ubriaco: per lui scattano i domiciliari

Per 16 giorni non potrà uscire dal suo domicilio. Questa la condanna inflitta ad un uomo di 30 anni di Città Sant'Angelo sorpreso alla guida con un tasso alcolemico elevato. Questa mattina i carabinieri gli hanno notificato il provvedimento restrittivo a seguito di una denuncia per violazione dell'articolo 186 del codice della strada.