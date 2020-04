Città Sant'Angelo piange suor Marisa Massaro: il ricordo del sindaco Perazzetti

Città Sant'Angelo piange suor Marisa Massaro, morta a Bergamo all'età di 67 anni. La suora infatti è stata educatrice per decenni nell'asilo del Divino Amore crescendo di fatto intere generazioni di angolani. Da qualche anno era tornata a vivere in Lombardia, la sua terra d'origine.

Il sindaco Perazzetti, nel dare la notizia della morte su Facebook, la ricorda con amore ed affetto sottolineando come sia stata una parte fondamentale ed integrante della comunità di Città Sant'Angelo:

Non sei stata una semplice suora, non sei stata una semplice educatrice, non sei stata una semplice angolana

Sei stata una seconda madre per molte generazioni, sei stata una guida per tutti noi sin da piccoli. Sei stata insieme alla tua sorella di una vita per Citta Sant’Angelo vita. Citta Sant’Angelo oggi piange la morte di un pilastro della sua storia. Grazie suor Marisa prima o poi ci riabbracceremo