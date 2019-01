Città Sant'Angelo: malore durante una battuta di caccia, è grave

Un uomo di 59 anni, M.P., pescarese, è stato tratto in salvo in extremis grazie al pronto intervento dell'elisoccorso del 118 e alla celerità dei Carabinieri di Montesilvano e Città Sant'Angelo. E' stato un gruppo di cacciatori, impegnati in una battuta sulle colline angolane, ad accorgersi che il loro compagno mancava all'appello.

La zona impervia di contrada Fonte del Moro non consentiva un facile ritrovamento ed è stato necessario rivolgersi al 112. Nel giro di pochi minuti, i militari riuscivano ad individuare la persona colpita dal malore tra le sterpaglie infangate. Un principio d'infarto fortunatamente scongiurato con l'arrivo dell'elicottero del pronto soccorso che ha provveduto al trasporto in ospedale dell'uomo, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.