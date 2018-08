Paura a Città Sant’Angelo, va a fuoco un furgone

I Carabinieri di Citta' Sant’Angelo e di Montesilvano sono intervenuti l'altra sera a Citta' Sant’Angelo, in via Salara, dove era in atto l’incendio di un furgone di proprietà di un 33enne di Montesilvano.

Il rogo, che aveva interessato la cabina del mezzo, è stato prontamente spento dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara. Sono in corso accertamenti da parte dell’Arma di Città Sant’Angelo e Montesilvano per verificare eventuali responsabilità di terzi.

Il veicolo andato a fuoco non era coperto da polizza assicurativa per l’incendio e furto. Sono al vaglio le registrazioni della telecamere del centro abitato e l’attività informativa su possibili testimoni.