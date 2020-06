Paura a Città Sant'Angelo: incendio in un appartamento, salvata una persona

Fiamme all'interno di un appartamento in via Aterno a Città Sant'Angelo. La causa, ancora da accertare, è di natura accidentale. La scintilla che ha sprigionato l'incendio si è sviluppata in una stanza, distruggendo mobili e suppellettili e avvolgendo di fumo nero l'intero stabile. La persona all'interno è stata tratta in salvo e allontanata. Danni ingenti che però non sono riscontrati a livello strutturale, ma che hanno reso inagibile l'abitazione. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.

