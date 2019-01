Dramma a Città Sant'Angelo: precipita dal balcone al secondo piano, grave 23enne

È in gravi condizioni e lotta fra la vita e la morte un 23enne di Città Sant'Angelo protagonista di una terribile caduta avvenuta ieri sera in via Fonte Umano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, K.C., si sarebbe lanciato dal balcone del secondo piano della sua abitazione, dopo un litigio in famiglia la notte scorsa.

Un volto di diversi metri che gli ha provocato un trauma facciale ed altre gravi lesioni. Trasportato in ospedale da un'ambulanza medicalizzata di Montesilvano, ora è ricoverato in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.