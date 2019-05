Città Sant'Angelo: ruba borse e vestiti all'Ovs, denunciata

Una donna di origine romena, forse in preda a shopping compulsivo, è stata sorpresa nel punto vendita Ovs di Città Sant'Angelo con diversi capi di abbigliamento e accessori moda che aveva rubato e nascosto in borsa. F.C., queste le iniziali della 48enne, in Italia senza fissa dimora, è stata denunciata in stato di libertà per furto. La refurtiva è stata riconsegnata.