Città Sant'Angelo: auto a fuoco nei pressi del fiume Saline

Una macchina di grossa cilindrata è andata a fuoco in circostanze ancora da verificare. Un automobilista in transito ha allertato il 112 comunicando l'incendio in corso. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile si sono immediatamente recati in via della Scafa a Città Sant'Angelo per accertarsi della segnalazione. L'autovettura era effettivamente ancora in fiamme.

Si tratta di un Audi A4 SW. Fortunatamente nessuna persona era a bordo del veicolo. Non sarà semplice risalire al numero del telaio, essendo il mezzo completamente carbonizzato. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti. Potrebbe anche trattarsi di un'auto rubata, abbandonata e poi distrutta volontariamente.