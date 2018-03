Città Sant'Angelo: anziana raggirata e truffata

Raggirata un'anziana nel centro abitato di Città Sant'Angelo. La donna ha consegnato incautamente 450 euro

a un giovane che si è spacciato per agente di una compagnia di assicurazioni. Stando al racconto che la vittima ha fornito ai Carabinieri, ieri mattina è stata fermata sotto casa da uno sconosciuto che era alla guida di un motorino.

Il soggetto, non ancora identificato, indossava un casco e degli occhiali da sole e ha chiesto la riscossione dell'importo per la copertura di una polizza assicurativa relativa al ciclomotore Ape del figlio. Il denaro, consegnato in buona fede, non è stato utilizzato per tale scopo e si presume che il truffatore fosse a conoscenza di alcuni particolari tali da indurre l'anziana ad agire con troppa leggerezza.