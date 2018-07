Tragedia a Città Sant'Angelo, agricoltore trovato senza vita vicino al trattore

Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita ieri, nel primo pomeriggio, in un podere agricolo nelle campagne di via Fonte Canale a Città Sant'Angelo accanto a un trattore. Sul corpo dell'agricoltore non c'erano segni di violenza, ma solo ferite compatibili con la caduta a terra.

L'uomo sarebbe deceduto a causa di un malore, probabilmente dopo essere sceso dal mezzo. I sanitari del 118, una volta arrivati sul posto con i carabinieri, hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziano.