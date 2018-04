A Città Sant'Angelo la cerimonia per la Festa della Polizia pescarese

Si è svolta nel cuore del borgo antico di Città Sant'Angelo, presso il Teatro Comunale, la cerimonia per i 166 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato. Una ricorrenza che, come ogni anno, da spazio a bilanci ed analisi del territorio pescarese sulla delicata questione della sicurezza.

A margine della cerimonia, durante la quale sono stati consegnati anche gli encomi agli agenti che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinti per il coraggio e la determinazione dimostrata sul campo, il Questore Misiti ha ricordato come il tema scelto per la Festa del 2018 sia "Esserci sempre". Un motto che è sempre al centro dell'attenzione della Polizia, impegnata costantemente nonostante le carenze d'organico e le problematiche logistiche a garantire sicurezza e legalità ai cittadini. Una presenza costante e capillare che si evince anche dai numeri riguardanti i reati, gli arresti e le denunce nell'ultimo anno a Pescara e provincia, con una diminuzione dei reati ed un aumento proprio degli arresti in flagranza di reato.

Presenti tutte le principali autorità civili e militari della provincia, fra cui il sindaco di Pescara Alessandrini ed il sindaco di Città Sant'Angelo Flordini che ha annunciato a settembre la consegna del San Michele D'Oro, il massimo riconoscimento della cittadina angolana, proprio alla Polizia di Stato.