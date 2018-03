Città S. Angelo, furto nel negozio di telefonia dell'Iper: arrestato pregiudicato

Si era introdotto ieri pomeriggio in un negozio all'interno del centro commerciale Pescara Nord con l'intento di rubare articoli e accessori per cellulari e smartphone, ma il suo fare sospetto non è passato inosservato agli addetti alla vigilanza che hanno immediatamente allertato i Carabinieri del Comando Stazione di Città Sant'Angelo.

L'uomo è stato colto in flagranza di reato e in una borsa schermata per eludere i sistemi di antitaccheggio aveva raggranellato diverse schede memoria formato micro sd ed alcuni caricatori. Il valore della merce, riconsegnata al titolare dell'esercizio, è superiore ai 500 euro. Il furfante, già noto alle forze dell'ordine per simili reati commessi, è un 45enne della Romania, Daniel Tapalog, residente a Foggia. L'arrestato, dopo aver trascorso una notte in camera di sicurezza presso la caserma di Montesilvano, è stato condannato per direttissima dal giudice Giovanni De Renzis, patteggiando la pena di quattro mesi di reclusione.