Immobile torna al mare dopo la tentata aggressione e riceve le scuse del sindaco

Ciro Immobile, bomber della Lazio e della Nazionale, è tornato ieri in spiaggia a Francavilla al Mare dopo la tentata aggressione subìta sabato (un tifoso lo ha minacciato con un coltello). Ben consapevole che quello di due giorni fa era da considerare un episodio isolato, l'ex attaccante del Pescara non si è fatto intimorire e ha voluto nuovamente fare il bagno con amici e parenti al Lido Bianco, ricevendo anche le scuse della città da parte del sindaco Antonio Luciani, che su Facebook ha scritto:

Intanto Mauro Cioffi, titolare dello stabilimento dove si è verificato il fattaccio, ha raccontato cosa è accaduto in quegli istanti:

"Ci dispiace per quello che è successo, sono cose che non si possono prevedere, questa è una spiaggia tranquilla, tenuta bene, non è una spiaggia di vip e non abbiamo la sicurezza. C'è stata una mezz'ora di confusione: io ero sul terrazzo e mi sono accorto di ciò che stava accadendo sotto gli ombrelloni quando il parapiglia è iniziato. È la prima volta che Immobile viene da noi, mentre non so chi sia l'aggressore, non lo conosco. È un episodio spiacevole, che capita quando ci sono persone che danno troppa importanza alla fede calcistica: è la prima volta che capita una cosa del genere".