Clamoroso nel Pescarese: catturato cinghiale da 211 chili, ucciso e poi esposto come un trofeo

Cattura da record nelle campagne di Città Sant'Angelo per la squadra di cacciatori Santa Lucia di Spoltore.

A essere catturato e ucciso è stato un cinghiale dal peso di 211 chili. La carcassa dell'animale è stata poi esposta come fosse un trofeo.

A scovare l'ungulato è stato il cane Blitz in una vallata del territorio angolano.

«Quella dei cinghiali rischia di diventare una vera emergenza», si legge in una nota del Comune di Spoltore, «e più volte sono stati individuate intere famiglie a spasso nei centri abitati di Città Sant' Angelo, tra i colli di Montesilvano e Spoltore. La squadra, composta da 20 unità, è capeggiata da Mirco Scurti e il vice caposquadra è il presidente del consiglio comunale spoltorese, Lucio Matricciani, che commenta. «Quando si gioca di squadra i risultati si ottengono sempre».



Questo quanto aggiungono dal Comune di Spoltore:

«La presenza di esemplari così grandi testimonia le favorevoli condizioni che si sono create nella vallata del torrente Piomba per lo sviluppo di questi animali: così in più parti del territorio abruzzese è necessario l'intervento dei cacciatori per regolare la fauna (oltre ai cinghiali, sono sempre più frequenti incontri ravvicinati con lupi, che tuttavia sono ancora animali protetti) ed evitare danni a cose e persone».