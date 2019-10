Anziano ciclista si smarrisce nel Pescarese, partono le ricerche

Ciclista si smarrisce nel Pescarese, e subito partono le ricerche per rintracciarlo. Si sono vissuti attimi di terrore ieri pomeriggio a Villa Celiera, nella zona del Voltigno, per l'improvvisa scomparsa di un uomo di 70 anni che era in giro con la propria bici insieme ad alcuni amici di Pineto.

Quando l'anziano è sparito dalla vista dei suoi compagni, è stato lanciato l’allarme: sulle sue tracce si sono così messi i Vigili del Fuoco (con l’elicottero), i carabinieri, i tecnici del Soccorso Alpino e gli agenti della Polizia municipale.

L'incubo si è fortunatamente concluso poche ore dopo, quando il 70enne è stato individuato nel territorio di Farindola in buone condizioni: come ha spiegato ai suoi soccorritori, si era perso.