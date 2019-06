Ciclista perde l'equilibrio sulla Tiburtina e finisce in ospedale

Scivola su una macchia d'olio in prossimità di una curva, provocandosi un trauma facciale, la frattura di un braccio e diversi politraumi in tutto il corpo. La brutta avventura di un uomo di Popoli di 54 anni è terminata all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara, dove è tutt'ora ricoverato con una prognosi di 40 giorni. La dinamica, ancora approssimativa, è al vaglio dei Carabinieri e della Polizia stradale, che stanno svolgento le indagini per ricostruire l'accaduto.

Di certo l'uomo, in sella a una bicicletta da corsa, non è stato urtato o tamponato, ma è caduto rovinosamente per colpa di una chiazza oleosa presente sulla Tiburtina, nel territorio di Scafa, non molto distante dallo svincolo di ingresso della A25. Il 54enne ha perso conoscenza e non ricorda nulla, pur essendo rimasto cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi.