Ciclista cade della bici e si ferisce, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pescara. A farsi seriamente male è stato un uomo di 49 anni, che questa mattina stava pedalando lungo la Val di Foro, nel territorio comunale di Fara Filiorum Petri, quando è finito a terra.

L'eliambulanza del 118 lo ha trasportato allo "Spirito Santo", dove il malcapitato è stato poi sottoposto alle cure del caso. Nell'incidente, in base alle prime informazioni, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.