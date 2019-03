I Nas di Pescara scoprono cibo conservato tra escrementi di topi, hotel nei guai

I Carabinieri del Nas di Pescara hanno denunciato il titolare di un hotel-ristorante nel Teramano dopo aver scoperto 2 quintali di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Il cibo, pronto per la somministrazione, era stato congelato con attrezzatura non idonea e veniva stoccato in ambienti pervasi da escrementi di topi.

La Asl di Teramo, intervenuta sul posto su segnalazione dei Nas, ha disposto la distruzione degli alimenti, che sono stati sequestrati, e la sospensione immediata delle attività di ristorazione e cucina.