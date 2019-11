I carabinieri del Nas di Pescara chiudono una salumeria: produceva abusivamente pizzette e panini per le scuole

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri del Nas di Pescara in diverse attività ed esercizi commerciali che propongono pane e pizzette per gli studenti che frequentano le scuole abruzzesi e cittadine. In particolare, i militari hanno sospeso la licenza di una salumeria che aveva attivato abusivamente un laboratorio di produzione pizze senza alcuna autorizzazione e senza seguire il piano di autocontrollo Haccp.

Erano assenti anche i requisiti igienico strutturali per poter offrire questo genere di servizio. Il titolare è stato anche segnalato all'autorità amministrativa. Il nome dell'attività non è stato rivelato.

La scorsa settimana sempre i carabinieri del Nas di Pescara avevano effettuato una serie di controlli nelle attività di commercio oleario, segnalando i titolari di quattro attività per una serie di irregolarità riscontrate.