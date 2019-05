Chiuso il mercato coperto di Porta Nuova, il sindaco: "Grave danno per la città"

Il sindaco Alessandrini commenta la chiusura, disposta dalla Asl e dai Nas, del mercato coperto di via dei Bastioni, dopo l'ispezione avvenuta ieri mattina durante la quale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie. Il primo cittadino ricorda che l'amministrazione comunale ha investito oltre 400 mila euro per il cantiere della messa in sicurezza, oltre a 75 mila euro per la riqualificazione della facciata esterna e dell'insegna. Lavori che da decenni la città attendeva.

Alessandrini parla di un fatto grave, un danno non solo per gli operatori del mercato e per gli utenti, ma anche per l'ente stesso:

"Quanto alle condizioni igieniche, c’è un appalto a una ditta che si occupa specificamente di questo e a cui chiederemo conto e danni. Abbiamo predisposto che le operazioni di pulizia e sanificazione comincino domattina stessa, così come gli uffici tecnici sono allertati per dare riscontro alle altre prescrizioni richieste che non fossero previste dagli interventi in corso. I lavori di messa in sicurezza stanno infatti progredendo senza fermare l’attività del mercato, una scelta operata per la zona su cui si sta lavorando ora e proprio per non fermare il cuore storico dell’economia di Pescara Porta Nuova, ma che di certo comporta una convivenza con il cantiere"

Alessandrini infine auspica che la vicenda non venga strumentalizzata a livello politico a pochi giorni dal voto.